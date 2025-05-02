"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер 18-летнего нападающего

Английская футбольная команда «Манчестер Юнайтед» согласовала трансфер 18-летнего нападающего «Гавра» Энцо Кана-Бийика.

Как передает İdman.biz, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

«Красные дьяволы» договорились с юным футболистом о контракте, рассчитанном до лета 2030 года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества.

Сезон-2025/26 Кана-Бийик, вероятно, проведет в аренде в «Лозанне». Швейцарский клуб принадлежит компании INEOS Джима Рэтклиффа, являющегося миноритарным владельцем «Манчестер Юнайтед».

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