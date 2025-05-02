Пеп Гвардиола рассказал, какую стратегическую ошибку совершил в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что допустил стратегическую ошибку, повлиявшую на провал команды в текущем сезоне АПЛ.

По его словам, он слишком поздно дал шанс молодым игрокам, что сказалось на результатах клуба, сообщает İdman.biz

«Сейчас я спрашиваю себя — почему Нико О’Рейли не играл в ноябре, декабре, январе, феврале? Почему не выпускал Джеймса Макати? Я должен был это сделать! Тогда казалось, что они не готовы, но теперь видно, что они вполне способны играть на этом уровне», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После потери Родри и затяжного спада в середине сезона «Сити» оказался вне гонки за чемпионство, уступив инициативу «Ливерпулю». Сейчас клуб ведёт борьбу за попадание в топ-5 вместе с «Челси», «Астон Виллой» и «Ноттингем Форестом».

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