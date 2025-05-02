ПСЖ подаст иск после инцидента в матче с "Арсеналом" в ЛЧ

ПСЖ намерен подать гражданский иск после публикации видео, на котором игроки французского клуба подверглись расистским оскорблениям после победы над «Арсеналом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Как передает İdman.biz, инцидент произошел у стадиона в Лондоне, когда футболисты ПСЖ направлялись к командному автобусу.

В сторону темнокожих игроков раздавались обезьяньи выкрики. В ответ на инцидент *«Арсенал»* выступил с официальным заявлением:

«Мы решительно осуждаем все формы расизма и дискриминации. Личности, запечатлённые на видео, будут установлены, и к ним применят самые строгие меры», — цитирует The Mirror.

В ближайшие дни ПСЖ передаст дело в суд, а расследование инцидента будет продолжено совместно с клубом и соответствующими органами.

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