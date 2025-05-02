2 Мая 2025
RU

ПСЖ подаст иск после инцидента в матче с "Арсеналом" в ЛЧ

Мировой футбол
Новости
2 Мая 2025 21:18
28
ПСЖ подаст иск после инцидента в матче с "Арсеналом" в ЛЧ

ПСЖ намерен подать гражданский иск после публикации видео, на котором игроки французского клуба подверглись расистским оскорблениям после победы над «Арсеналом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Как передает İdman.biz, инцидент произошел у стадиона в Лондоне, когда футболисты ПСЖ направлялись к командному автобусу.

В сторону темнокожих игроков раздавались обезьяньи выкрики. В ответ на инцидент *«Арсенал»* выступил с официальным заявлением:
«Мы решительно осуждаем все формы расизма и дискриминации. Личности, запечатлённые на видео, будут установлены, и к ним применят самые строгие меры», — цитирует The Mirror.

В ближайшие дни ПСЖ передаст дело в суд, а расследование инцидента будет продолжено совместно с клубом и соответствующими органами.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Судьба Флика в "Барселоне" решится на следующей неделе
20:18
Мировой футбол

Судьба Флика в "Барселоне" решится на следующей неделе

Каталонский клуб готовится провести переговоры с немцем после ответного полуфинала ЛЧ с "Интером"
Пеп Гвардиола рассказал, какую стратегическую ошибку совершил в этом сезоне
18:32
Мировой футбол

Пеп Гвардиола рассказал, какую стратегическую ошибку совершил в этом сезоне

"Ман Сити" проводит один из худших сезонов за последние годы
Роналду упустил 10 трофеев в "Аль-Насре". После вылета из Лиги чемпионов у португальца начали сдавать нервы
16:27
Мировой футбол

Роналду упустил 10 трофеев в "Аль-Насре". После вылета из Лиги чемпионов у португальца начали сдавать нервы

Нападающий снова останется без трофеев
"Молдавский Месси": восьмилетний мальчик подписал контракт с "Манчестер Сити" - ФОТО
15:50
Мировой футбол

"Молдавский Месси": восьмилетний мальчик подписал контракт с "Манчестер Сити" - ФОТО

Кристи никогда не забудет 23 октября 2024 года
"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер 18-летнего нападающего
13:04
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" согласовал трансфер 18-летнего нападающего

"Красные дьяволы" договорились с юным футболистом о контракте, рассчитанном до лета 2030 года
Кто лучший бомбардир года?
11:00
Мировой футбол

Кто лучший бомбардир года?

В список IFFHS включены игроки, забившие пять и более голов в составе национальной сборной и в континентальных кубках

Самое читаемое

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3
30 Апреля 14:37
Мировой футбол

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

У "Барсы" есть шанс выйти в финал впервые с 2015 года
И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"
30 Апреля 09:57
Мировой футбол

И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"

Развязка будет в Париже
Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"
30 Апреля 18:05
Футбол

Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии команды Афтандил Гаджиев встретился с наставником в Германии
Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу
30 Апреля 09:00
Мировой футбол

Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу

Саудовцы готовы заплатить за футболиста € 800 млн, включая трансферную стоимость, заработную плату и бонусы