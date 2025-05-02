2 Мая 2025
RU

"МЮ" остается единственным непобежденным клубом еврокубков текущего сезона

Мировой футбол
Новости
2 Мая 2025 01:27
23
"МЮ" остается единственным непобежденным клубом еврокубков текущего сезона

После уверенной победы над «Атлетиком» из Бильбао в первом полуфинальном матче Лиги Европы (3:0) «Манчестер Юнайтед» сохранил уникальный статус — клуб остаётся единственным, кто не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне еврокубков, передает İdman.biz.

В рамках Лиги Европы сезона-2024/25 «красные дьяволы» провели 13 матчей, в которых одержали восемь побед и пять раз сыграли вничью. Встреча с «Атлетиком» стала очередным подтверждением стабильности команды Рубена Аморима: дубль на счету Бруну Фернандеша, ещё один гол забил Каземиро. Хозяева остались вдесятером после удаления Дани Вивиана на 35-й минуте.

Ответная игра состоится 8 мая на стадионе «Олд Траффорд». В случае выхода в финал «Манчестер Юнайтед» сразится с победителем пары «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Лига конференций: "Челси" и "Фиорентина" сделали шаг к финалу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:03
Мировой футбол

Лига конференций: "Челси" и "Фиорентина" сделали шаг к финалу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В рамках первых игр прошли два матча
Лига Европы: "МЮ" и "Тоттенхэм" одержали уверенные победы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
00:59
Мировой футбол

Лига Европы: "МЮ" и "Тоттенхэм" одержали уверенные победы - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Состоялись первые полуфинальные матчи еврокубка
Умер легендарный болельщик сборной Испании Маноло с барабаном
00:54
Мировой футбол

Умер легендарный болельщик сборной Испании Маноло с барабаном

Испанская сборная отреагировала на кончину своего самого преданного фаната
Сколько зарабатывает турецкий талант в "Ювентусе"
1 Мая 23:18
Мировой футбол

Сколько зарабатывает турецкий талант в "Ювентусе"

С учетом прогресса Йылдыза, вскоре он может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба
"Лучше, чем Месси": звезда "Барселоны" сравнил Ямала с аргентинской легендой
1 Мая 22:07
Мировой футбол

"Лучше, чем Месси": звезда "Барселоны" сравнил Ямала с аргентинской легендой

По словам нидерландца, в 17-летнем возрасте Лео так не влиял на игру, как сейчас это делает юный талант
Гвардиола продал Хусанова в "Барселону"?
1 Мая 20:21
Мировой футбол

Гвардиола продал Хусанова в "Барселону"?

Каталонцы заинтересованы в аренде 21-летнего узбека

Самое читаемое

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3
30 Апреля 14:37
Мировой футбол

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

У "Барсы" есть шанс выйти в финал впервые с 2015 года
И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"
30 Апреля 09:57
Мировой футбол

И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"

Развязка будет в Париже
Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу
30 Апреля 09:00
Мировой футбол

Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу

Саудовцы готовы заплатить за футболиста € 800 млн, включая трансферную стоимость, заработную плату и бонусы
Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"
30 Апреля 18:05
Футбол

Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии команды Афтандил Гаджиев встретился с наставником в Германии