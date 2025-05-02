"МЮ" остается единственным непобежденным клубом еврокубков текущего сезона

После уверенной победы над «Атлетиком» из Бильбао в первом полуфинальном матче Лиги Европы (3:0) «Манчестер Юнайтед» сохранил уникальный статус — клуб остаётся единственным, кто не потерпел ни одного поражения в текущем сезоне еврокубков, передает İdman.biz.

В рамках Лиги Европы сезона-2024/25 «красные дьяволы» провели 13 матчей, в которых одержали восемь побед и пять раз сыграли вничью. Встреча с «Атлетиком» стала очередным подтверждением стабильности команды Рубена Аморима: дубль на счету Бруну Фернандеша, ещё один гол забил Каземиро. Хозяева остались вдесятером после удаления Дани Вивиана на 35-й минуте.

Ответная игра состоится 8 мая на стадионе «Олд Траффорд». В случае выхода в финал «Манчестер Юнайтед» сразится с победителем пары «Тоттенхэм» — «Будё-Глимт».

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