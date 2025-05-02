"Интер" нацелился на Арду Гюлера

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер может покинуть клуб уже ближайшим летом.

Как передает İdman.biz, интерес к 19-летнему турецкому таланту проявляет миланский «Интер», который также следит за ситуацией с другим игроком «Реала» — Дани Себальосом.

По информации издания Fichajes, руководство «Интера» считает, что Гюлер и Себальос идеально подходят под философию клуба и смогут добавить команде свежести, техники и энергии. Учитывая ограниченное игровое время, которое они получают в «Реале», переезд в Серию А может стать для обоих привлекательным вариантом продолжения карьеры.

В случае трансфера Гюлер может воссоединиться в полузащите с Хаканом Чалханоглу — партнёром по сборной Турции, с которым у него уже сложилась отличная взаимопонимание на поле.

İdman.biz