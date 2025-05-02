Кто лучший бомбардир года?

Объявлены футболисты, забившие больше всего голов в международных матчах в 2025 году.
Как сообщает İdman.biz, в список IFFHS включены игроки, забившие пять и более голов в составе национальной сборной и в континентальных кубках.
Усман Дембеле лидирует в таблице бомбардиров. Француз, на счету которого девять голов, забил восемь из них за ПСЖ и один - за национальную сборную.
Гарри Кейн (Англия, «Бавария Мюнхен») занимает второе место с восемь голами. Замыкает тройку лидеров Салем Аль-Даусари (Саудовская Аравия, «Аль-Хиляль») - семь голов.
Отметим, что за первые четыре месяца года 29 игроков забили пять и более голов.
İdman.biz