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"Манчестер Сити" и ПСЖ нацелились на лидера "Монако"

Мировой футбол
Новости
2 Мая 2025 09:49
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"Манчестер Сити" и ПСЖ нацелились на лидера "Монако"

Английская футбольная команда «Манчестер Сити» и французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) готовы побороться за подписание одного из ключевых игроков «Монако» Магнеса Аклиуша.

Как передает İdman.biz, 23-летний француз может покинуть «монегасков» по окончании сезона, несмотря на действующий контракт с клубом до лета 2028 года. Интерес к игроку проявляют сразу два европейских гранда - «горожане» и парижане, которые внимательно следят за его выступлениями.

В сезоне-2024/25 Аклиуш провёл 40 матчей, забив шесть голов и отдав 10 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 40 млн евро.

İdman.biz

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