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Сколько зарабатывает турецкий талант в "Ювентусе"

Мировой футбол
Новости
1 Мая 2025 23:18
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Сколько зарабатывает турецкий талант в "Ювентусе"

18-летний турецкий полузащитник Кенан Йылдыз, прочно закрепившийся в основном составе «Ювентуса» с 2023 года, получает еженедельно около 64 600 долларов. Его годовая зарплата составляет примерно 3,36 миллиона долларов, сообщает İdman.biz.

Несмотря на то что Йылдыз пока не входит в число самых высокооплачиваемых игроков клуба, его прогресс и молодость делают его одним из самых перспективных активов «Юве». Для сравнения: лидер по зарплате в туринском клубе — сербский нападающий Душан Влахович — зарабатывает более 424 000 долларов в неделю (около 22 миллионов долларов в год).

В пятёрку самых высокооплачиваемых игроков «Ювентуса» также входят Бремер, Дуглас Луис, Локателли и Купмейнерс. Йылдыз, с учётом своей динамики, может вскоре присоединиться к этой элите по финансовым показателям.

İdman.biz

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