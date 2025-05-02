Умер легендарный болельщик сборной Испании Маноло с барабаном

На 77-м году жизни скончался Мануэль Касерес-Артесеро, известный как Маноло с барабаном — самый узнаваемый болельщик сборной Испании по футболу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Marca, он умер в больнице после нескольких дней борьбы с тяжёлым заболеванием дыхательных путей.

Маноло сопровождал национальную команду десятилетиями, побывав на 10 чемпионатах мира и 8 первенствах Европы — всего на 18 крупных турнирах. Его неизменным атрибутом был огромный барабан, с которым он заводил трибуны и стал символом страсти и преданности.

Сборная Испании отреагировала на новость о его смерти:

«Ушёл из жизни один из наших самых преданных болельщиков, который всегда был с нами — и в радости, и в трудные времена. Покойся с миром, Маноло. Наши глубочайшие соболезнования семье и близким», — говорится в официальном заявлении на сайте сборной.

Помимо национальной команды, Маноло всю жизнь оставался верен и своему любимому клубу — «Валенсии».

İdman.biz