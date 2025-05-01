"Лучше, чем Месси": звезда "Барселоны" сравнил Ямала с аргентинской легендой

Бывшая звезда «Барселоны» Рональд де Бур восхитился выступлением Ламина Ямала в полуфинале Лиги чемпионов против «Интера» и заявил, что в нынешнем возрасте 17-летний испанец опережает Лионеля Месси на аналогичном этапе карьеры, передает İdman.biz.

«Он уже сейчас дальше, чем Месси в 16–17 лет. Месси по-настоящему раскрылся в 21, а Ямал уже сегодня оказывает колоссальное влияние на игру. Но вопрос в том, сможет ли он сохранить стабильность, остаться голодным до побед, избежать травм и не потерять связь с реальностью», — цитирует Goal де Бура.

Впрочем, де Бур подчеркнул, что несмотря на впечатляющий прогресс Ямала, Месси по-прежнему остаётся величайшим игроком, которого он когда-либо видел. Сравнение с аргентинцем, по его словам, обязывает молодого таланта к выдающимся достижениям в будущем.

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