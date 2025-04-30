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Мбаппе уговорил мать не покидать клуб "Кана"

Мировой футбол
Новости
30 Апреля 2025 20:10
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Мбаппе уговорил мать не покидать клуб "Кана"

Звезда мадридского «Реала» Килиан Мбаппе убедил свою мать Файзу Ламари не бросать проект с футбольным клубом «Кан», несмотря на неудачный сезон и вылет команды из Лиги 2 Франции, сообщает İdman.biz.

Семья Мбаппе инвестировала около 20 миллионов евро в приобретение 80% акций клуба летом прошлого года, но сезон оказался катастрофическим — три смены тренеров и последнее место в таблице. На фоне провала болельщики клуба даже вывешивали баннеры с оскорблениями в адрес Ламари.

«Я сказала Килиану, что они нас не заслуживают», — призналась Файза Ламари в интервью Ici Normandie. — «Но он убедил меня остаться. Сказал, что уход сейчас будет несправедлив. Мы хотим, чтобы это стало общественным проектом».

İdman.biz

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