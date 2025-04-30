Саудовский клуб хочет переманить звезду "Реала" за астрономическую сумму

Саудовский гранд "Аль-Хиляль" готов выложить рекордные 800 миллионов евро за звезду "Реала" Винисиуса Жуниора и рассматривает назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера как стратегический шаг для достижения этой цели, сообщает İdman.biz со ссылкой на Sports Zone.

Будущее Анчелотти в мадридском клубе остается неопределенным — итальянец ранее был близок к работе со сборной Бразилии, однако сделка может сорваться. На этом фоне "Аль-Хиляль" видит в нем не только замену Жорже Жезушу, но и важный фактор для привлечения Винисиуса в Саудовскую профессиональную лигу.

Контракт Винисиуса с "Реалом" пока не продлён, а после зимнего ухода Неймара саудовский клуб ищет новую мегазвезду. Винисиус-младший, по информации источника, стал главной трансферной целью "Аль-Хиляля" на лето.

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