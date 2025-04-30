Самый дорогой молодой игрок - за пределами "Большой пятерки"

Названы самые дорогие молодые футболисты, не играющие в лигах «Большой пятерки».

Как сообщает İdman.biz, Йоррел Хато возглавляет список игроков моложе 20 лет.

Трансферная стоимость молодой звезды «Аякса» составляет 56,2 миллиона евро.

Джованни Гуэнда, выступающий за португальский «Спортинг», стоит 40,2 миллиона долларов.

Тройку лидеров замыкает еще один игрок «Аякса». Мика Годтс стоит 37,1 миллиона долларов.

Отметим, что в список CIES вошли 100 самых дорогих молодых игроков. В список попали три турецких футболиста. Семих Кылычсой из "Бешикташа" стоит 19,8 миллиона, Ясин Озджан из "Касымпаши" - 15,2 миллиона, а Хамза Гюрелер из Башакшехира - 5,4 миллиона.

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