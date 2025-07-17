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"Фенербахче" отреагировал на слухи о ссоре между Моуринью и Джоном Дюраном

Мировой футбол
Новости
17 Июля 2025 03:01
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"Фенербахче" отреагировал на слухи о ссоре между Моуринью и Джоном Дюраном

В турецком "Фенербахче" официально отреагировали на слухи о якобы имевшем место конфликте между главным тренером Жозе Моуринью и новичком команды Джоном Дюраном.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Marca, португальский специалист якобы назвал колумбийского нападающего "неуважительным" из-за его отсутствия на первом дне предсезонной подготовки.

Однако "Фенербахче" категорически опроверг эти сообщения. В заявлении пресс-службы клуба говорится:
"Информация, опубликованная в зарубежной прессе от имени нашего тренера Жозе Моуринью в адрес Джона Дюрана, полностью недостоверна. Моуринью не делал никаких заявлений на эту тему. Наш игрок прибыл в Португалию вечером для присоединения к тренировочному лагерю в Алгарве".

21-летний Дюран перебрался в Стамбул на правах аренды из "Аль-Насра", где провел не самый удачный второй отрезок прошлого сезона. Ранее форвард также испытывал трудности с дисциплиной в "Астон Вилле". Несмотря на это, "Фенербахче" делает ставку на нападающего, надеясь усилить конкуренцию в атаке и побороться за чемпионство в Суперлиге.

Теперь колумбиец начнет подготовку к новому сезону под руководством Моуринью с намерением оставить позади все прошлые эпизоды и доказать свою состоятельность в Турции.

İdman.biz

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