Обнародована символическая сборная Клубного чемпионата мира - ФОТО

Четырех игроков «Челси» включили в символическую сборную Клубного чемпионата мира (КЧМ) по футболу.

Лондонцы разгромили «ПСЖ» (3:0) в финале КЧМ.

Как сообщает İdman.biz, официальный вещатель КЧМ-2025 DAZN представил свою версию сборной по итогам турнира.

Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хилаль»);

Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Тиаго Силва («Флуминенсе») и Марк Кукурелья («Челси»);

Полузащитники: Педру Нету, Энцо Фернандес, Коул Палмер (все – «Челси») и Витинья («ПСЖ»);

Нападающие: Джон Арьяс («Флуминенсе») и Гонсало Гарсия («Реал Мадрид»).

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