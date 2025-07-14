Обнародована символическая сборная Клубного чемпионата мира - ФОТО

Четырех игроков «Челси» включили в символическую сборную Клубного чемпионата мира (КЧМ) по футболу.
Лондонцы разгромили «ПСЖ» (3:0) в финале КЧМ.
Как сообщает İdman.biz, официальный вещатель КЧМ-2025 DAZN представил свою версию сборной по итогам турнира.
Вратарь: Яссин Буну («Аль-Хилаль»);
Защитники: Ашраф Хакими, Маркиньос (оба – «ПСЖ»), Тиаго Силва («Флуминенсе») и Марк Кукурелья («Челси»);
Полузащитники: Педру Нету, Энцо Фернандес, Коул Палмер (все – «Челси») и Витинья («ПСЖ»);
Нападающие: Джон Арьяс («Флуминенсе») и Гонсало Гарсия («Реал Мадрид»).
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