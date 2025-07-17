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Верила в таро и эзотерику: звезда "Манчестер Юнайтед" разводится с женой при странных обстоятельствах

Мировой футбол
Новости
17 Июля 2025 11:37
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Верила в таро и эзотерику: звезда "Манчестер Юнайтед" разводится с женой при странных обстоятельствах

Неожиданные новости из личной жизни одного из самых известных нидерландских защитников. Маттейс де Лигт разводится со своей женой Аннеке, с которой встречался еще с юношеских лет в "Аяксе".

Их союз считали образцовым, однако, как сообщает İdman.biz со ссылкой на нидерландские СМИ, пара окончательно разошлась.

Причина довольно необычная. По информации изданий, футболист "больше не мог мириться с одержимостью жены эзотерикой и духовными практиками".

Аннеке не скрывала своего увлечения - в соцсетях она публиковала фото с картами Таро, книгами об астрологии и энергии, а также рассказывала о "внутренних потоках".

Несмотря на то, что брак длился много лет и пара прошла через многочисленные переезды и футбольные вызовы, увлечения Аннеке, похоже, стали тем "последним камнем преткновения", который привел к финалу истории.

Напомним, в прошлом сезоне на счету 25-летнего нидерландца два гола в 29 матчах "Манчестер Юнайтед" в рамках АПЛ. Контракт с игроком рассчитан до лета 2029 года.

İdman.biz

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