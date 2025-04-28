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Отец Ламина Ямала: "Теперь мне плевать на "Реал" — меня кормит "Барса"

Мировой футбол
Новости
28 Апреля 2025 20:05
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Отец Ламина Ямала: "Теперь мне плевать на "Реал" — меня кормит "Барса"

Каталонская «Барселона» одержала победу над мадридским «Реалом» (3:2) в финале Кубка Испании. Одним из героев встречи стал 17-летний Ламин Ямал, оформивший две результативные передачи, передает İdman.biz.

В Сети быстро набрало популярность видео, на котором Ламин Ямал празднует победу вместе со своим отцом Муниром Насрауи. Пользователи также вспомнили старую запись, где Насрауи радовался победе «Реала» в Эль Класико (3:1) в октябре 2022 года — в то время, когда его сын уже выступал за «Барселону».

Отвечая на это видео, отец юного таланта заявил:
«Может, раньше я и болел за "Реал", но теперь мне наплевать — сейчас меня кормит "Барса"!», — приводит его слова Marca.

Напомним, что в дебютном сезоне под руководством Ханса-Дитера Флика «Барселона» выиграла все три матча с «Реалом»: 4:0 в Ла Лиге, 5:2 в Суперкубке Испании и 3:2 в финале Кубка страны.

İdman.biz

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