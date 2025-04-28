Роналдиньо назвал лишь одного футболиста, с которым, к его сожалению, не сыграл вместе

Звёздный бразильский экс-футболист Роналдиньо назвал игрока, с которым он мечтал выступить. Бразилец выделил легендарного Зинедина Зидана.

«Я всегда восхищался Зиданом. Жаль, что так и не смог сыграть с ним, мне этого действительно не хватает. Зидан - идеальный футболист. Я уважаю его и как тренера», - приводит слова Роналдиньо İdman.biz со ссылкой на L'Equipe.

Зинедин Зидан был главным тренероем лишь в «Реале». Он возглавлял основную команду мадридцев с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» французский тренер стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

В качестве футболиста Зидан играл за «Реал», «Ювентус», «Бордо» и «Канн».

İdman.biz