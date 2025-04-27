Когда хотел стать легендой «Ливерпуля», а стал мемом «Эвертона»: жесткая шутка с файерами - ВИДЕО

Празднование победы «Ливерпуля» в Премьер-лиге обернулось забавным казусом: перед матчем против «Тоттенхэма» (5:1) на улицах возле «Энфилда» среди красного дыма неожиданно появились клубы синего, сообщает İdman.biz.

Как выяснилось, за розыгрышем стояли болельщики «Эвертона». Один из пользователей соцсети X сообщил, что его знакомый приобрёл 10 тысяч синих файеров, снял с них оригинальные этикетки и заменил их на красные, чтобы замаскировать цвет. В результате часть болельщиков «Ливерпуля» ничего не подозревая зажгла синие файеры во время массового празднования.

Видео с места событий быстро разлетелось по соцсетям, вызвав бурную реакцию как среди фанатов «красных», так и среди их вечных соперников из «Эвертона».

İdman.biz