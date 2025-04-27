Защитнику "Реала" грозит длительная дисквалификация - ВИДЕО

Антонио Рюдигер может получить длительную дисквалификацию после скандального инцидента в финале Кубка Испании, где «Реал Мадрид» уступил «Барселоне» со счётом 2:3, сообщает İdman.biz.

В концовке матча Рюдигер, возмущённый решением арбитра в пользу «Барселоны» во время атаки с участием Килиана Мбаппе, в ярости бросил в судью лёд с боковой линии. За это он получил красную карточку, как и его партнёры по команде Лукас Васкес и Джуд Беллингем, пытавшиеся оспорить действия арбитра.

По данным Cadena SER, Рюдигеру грозит дисквалификация сроком от четырёх до двенадцати матчей, что может поставить крест на его участии в оставшейся части сезона. После удаления партнёры по команде едва удержали его от дальнейшей агрессии, когда он пытался бросить в судью ещё несколько пакетов со льдом.

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