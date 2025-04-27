Чай мате: секретный напиток Месси, Суареса, Гризманна и других звезд футбола

Мате — традиционный южноамериканский напиток, который в последние годы завоевал сердца лучших футболистов мира. Его постоянными поклонниками являются Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн, Поль Погба и Неймар, а также многие другие звёзды из Аргентины, Бразилии и Уругвая, сообщает İdman.biz.

Мате готовят из сушёных и измельчённых листьев растения йерба мате. Этот напиток богат кофеином, обладает горьковатым вкусом и особенно популярен в Аргентине, Уругвае, Парагвае и Бразилии. Традиционно мате пьют из специальной тыквы-горлянки через металлическую соломинку — бомбилью, часто в кругу друзей. Его употребление давно стало частью южноамериканской культуры.

Неудивительно, что футболисты оценили мате за его полезные свойства. Напиток способствует концентрации внимания, улучшает настроение, поддерживает иммунную систему, а благодаря содержанию антиоксидантов помогает контролировать вес. Кроме того, мате богат витаминами группы B и витамином C, что делает его ценным элементом рациона профессиональных спортсменов.

Интересно, что мода на мате пришла в Англию перед чемпионатом мира 2018 года благодаря футболистам "Тоттенхэма" с южноамериканскими корнями, а затем распространилась и на игроков сборной Англии.

Приготовление мате несложное: сначала листья заливают холодной водой для смачивания, а затем добавляют горячую воду, не доведённую до кипения. Вкус напитка может показаться горьким, но истинные ценители предпочитают пить его без добавок.

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