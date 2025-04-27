27 Апреля 2025
RU

Чай мате: секретный напиток Месси, Суареса, Гризманна и других звезд футбола

Мировой футбол
Новости
27 Апреля 2025 11:29
31
Чай мате: секретный напиток Месси, Суареса, Гризманна и других звезд футбола

Мате — традиционный южноамериканский напиток, который в последние годы завоевал сердца лучших футболистов мира. Его постоянными поклонниками являются Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн, Поль Погба и Неймар, а также многие другие звёзды из Аргентины, Бразилии и Уругвая, сообщает İdman.biz.

Мате готовят из сушёных и измельчённых листьев растения йерба мате. Этот напиток богат кофеином, обладает горьковатым вкусом и особенно популярен в Аргентине, Уругвае, Парагвае и Бразилии. Традиционно мате пьют из специальной тыквы-горлянки через металлическую соломинку — бомбилью, часто в кругу друзей. Его употребление давно стало частью южноамериканской культуры.

Неудивительно, что футболисты оценили мате за его полезные свойства. Напиток способствует концентрации внимания, улучшает настроение, поддерживает иммунную систему, а благодаря содержанию антиоксидантов помогает контролировать вес. Кроме того, мате богат витаминами группы B и витамином C, что делает его ценным элементом рациона профессиональных спортсменов.

Интересно, что мода на мате пришла в Англию перед чемпионатом мира 2018 года благодаря футболистам "Тоттенхэма" с южноамериканскими корнями, а затем распространилась и на игроков сборной Англии.

Приготовление мате несложное: сначала листья заливают холодной водой для смачивания, а затем добавляют горячую воду, не доведённую до кипения. Вкус напитка может показаться горьким, но истинные ценители предпочитают пить его без добавок.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Защитнику "Реала" грозит длительная дисквалификация - ВИДЕО
13:36
Мировой футбол

Защитнику "Реала" грозит длительная дисквалификация - ВИДЕО

Скорее всего, сезон для Рюдигера уже завершен
На кону судьба "МЮ": победа в Лиге Европы или минус 100 млн
12:50
Мировой футбол

На кону судьба "МЮ": победа в Лиге Европы или минус 100 млн

Для "красных дьяволов" второй по значимости футбольный еврокубок становится турниром жизни
Футбольные клубы стали активно пользоваться искусственным интеллектом
10:57
Мировой футбол

Футбольные клубы стали активно пользоваться искусственным интеллектом

В бакинском "Нефтчи" также обещали внедрить ИИ, но это не точно
Криштиану Роналду советуют стать владельцем английского клуба
10:02
Мировой футбол

Криштиану Роналду советуют стать владельцем английского клуба

Причем речь идет о команде четвертого дивизиона
Авеллино и Ватикан: зловещее совпадение в истории итальянского футбола
09:39
Мировой футбол

Авеллино и Ватикан: зловещее совпадение в истории итальянского футбола

Любители конспирологии верят, что от успехов футбольного клуба зависят жизни Папы Римского
Экс-игрок "Челси" завершил карьеру в 24 года ради службы в армии
09:05
Мировой футбол

Экс-игрок "Челси" завершил карьеру в 24 года ради службы в армии

Бывший футболист готов в том числе отправится и в зону боевых действий

Самое читаемое

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
02:45
Мировой футбол

"Барселона" вырвала победу у "Реала" в финале Кубка Испании - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Исход встречи был решен в дополнительное время

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО
26 Апреля 11:59
Мировой футбол

Судья финала "Барселона" - "Реал" расплакался: "Когда сыну в школе говорят, что отец - вор, это очень обидно" - ФОТО

Ранее клубное телевидение мадридского клуба выпустило видео, в котором раскритиковало назначение де Бургоса Бенгоэчеа на финал Кубка Испании
Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании
26 Апреля 13:55
Мировой футбол

Восьмое "Эль-Класико" в финале Кубка Испании

Самым запомнившимся моментом противостояний считается гол Гарета Бейла
Непобедимый Гурбанов, кошмар в дебюте: что обещает финал?
24 Апреля 14:40
Азербайджанский футбол

Непобедимый Гурбанов, кошмар в дебюте: что обещает финал?

Некоторые моменты заслуживают внимания перед решающим матчем, который состоится 31 мая