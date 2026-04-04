6 Апреля 2026
4 Апреля 2026 22:52
"Боруссия" Дортмунд обыграла "Штутгарт" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Дортмундская "Боруссия" победила "Штутгарт" в 28-м туре чемпионата Германии — 2:0. Матч прошел на стадионе "МХП-Арена".

Голы забили Карим Адейеми на 90+4-й минуте и Юлиан Брандт на 90+6-й.

"Боруссия" с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, "Штутгарт" (53 очка) — третий. Дортмундская команда выиграла четвертый матч подряд.

19:44

"Бавария" на выезде обыграла "Фрайбург" в 28-м туре чемпионата Германии — 3:2. Матч прошел на арене "Европа-парк-Штадион".

До 80-й минуте мюнхенцы проигрывали со счетом 0:2.

Голы в составе "Фрайбурга" забили Йохан Манзамби (46-я минута) и Лукас Хелер (71-я). У мюнхенцев дубль оформил Том Бишоф (81-я и 90+2 минуты), на 90+9-й минуте победный гол забил 18-летний Леннарт Карль.

"Бавария" набрала 73 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги.

"Фрайбург" (37 очков) занимает восьмое место.

19:35

"Байер" дома победил "Вольфсбург" в матче 28-го тура немецкой Бундеслиги — 6:3.

По ходу встречи хозяева уступали со счетом 1:3, но сумели отыграться и вырвать победу.

Дубль у леверкузенцев оформил Алехандро Гримальдо, который забил один гол с пенальти. Еще по разу отличились Патрик Шик (с пенальти), Эдмонд Тапсоба, Ибрахим Маза и Малик Тилльман.

У гостей отличились Йонас Винн, Йоаким Меле и Кристиан Эриксен, реализовавший пенальти.

"Байер" (49 очков) прервал трехматчевую серию без побед и занимает шестое место в Бундеслиге. "Вольфсбург" (21 очко) остается предпоследним в турнирной таблице.

В параллельных матчах "Лейпциг" переиграл "Вердер" (2:1), а "Гамбург" и "Аугсбург" сыграли вничью (1:1).

