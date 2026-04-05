"Лацио" и "Парма" сыграли вничью в серии А - ОБНОЛЕНО

"Лацио" дома сыграл вничью с "Пармой" в матче 31-го тура итальянской Серии А — 1:1.

Счет на 15-й минуте открыл защитник гостей Энрико Дель Прато. Римляне отыгрались благодаря голу Тиджани Нослина на 77-й минуте.

"Лацио" (44 очка) занимает восьмое место в Серии А. У римлян прервалась серия из трех побед подряд.

"Парма" с 35 очками идет 12-й в турнирной таблице.

22:26

"Фиорентина" на выезде переиграла "Верону" в матче 31-го тура итальянской Серии А — 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил Николо Фаджоли. Спустя 4 минуты обе команды остались вдесятером — удалили форварда гостей Альберта Гудмундссона и полузащитника хозяев Томаша Суслова.

"Фиорентина" (32 очка) поднялась на 15-е место в Серии А. "Верона" потерпела третье поражение подряд и с 18 очками идет последней в турнирной таблице.

19:30

"Сассуоло" дома победил "Кальяри" в 31-м туре чемпионата Италии — 2:1. Игра прошла на стадионе "Мапеи — Читта-дель-Триколоре".

За "Сассуоло" забили Улиссес Гарсия и Андреа Пинамонти. Единственный гол "Кальяри" на счету Себастьяно Эспозито.

"Сассуоло" набрал 42 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

"Кальяри" проиграл четвертый матч подряд и с 30 очками располагается на 15-й строчке. Серия команды без побед составляет восемь матчей — две ничьих и шесть поражений.