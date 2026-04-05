"Лацио" и "Парма" сыграли вничью в серии А - ОБНОЛЕНО

5 Апреля 2026 00:46
84
"Лацио" дома сыграл вничью с "Пармой" в матче 31-го тура итальянской Серии А — 1:1.

Счет на 15-й минуте открыл защитник гостей Энрико Дель Прато. Римляне отыгрались благодаря голу Тиджани Нослина на 77-й минуте.

"Лацио" (44 очка) занимает восьмое место в Серии А. У римлян прервалась серия из трех побед подряд.

"Парма" с 35 очками идет 12-й в турнирной таблице.

22:26

"Фиорентина" на выезде переиграла "Верону" в матче 31-го тура итальянской Серии А — 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил Николо Фаджоли. Спустя 4 минуты обе команды остались вдесятером — удалили форварда гостей Альберта Гудмундссона и полузащитника хозяев Томаша Суслова.

"Фиорентина" (32 очка) поднялась на 15-е место в Серии А. "Верона" потерпела третье поражение подряд и с 18 очками идет последней в турнирной таблице.

19:30

"Сассуоло" дома победил "Кальяри" в 31-м туре чемпионата Италии — 2:1. Игра прошла на стадионе "Мапеи — Читта-дель-Триколоре".

За "Сассуоло" забили Улиссес Гарсия и Андреа Пинамонти. Единственный гол "Кальяри" на счету Себастьяно Эспозито.

"Сассуоло" набрал 42 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А.

"Кальяри" проиграл четвертый матч подряд и с 30 очками располагается на 15-й строчке. Серия команды без побед составляет восемь матчей — две ничьих и шесть поражений.

Новости по теме

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков
05:18
Мировой футбол

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков

Араухо и Берналь были заменены по ходу матча с "Атлетико"
Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ
04:20
Мировой футбол

Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США
02:00
Мировой футбол

Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Макконахи является совладельцем "Остина" из МЛС
"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:20
Мировой футбол

"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Хозяева вырвали ничью в компенсированное время
"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО
01:02
Мировой футбол

"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО

И одержал седьмую победу подряд
"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:44
Мировой футбол

"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И прервал серию их трех матчей без побед
Определились полуфинальные пары Кубка Англии
00:30
Мировой футбол

Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Матчи этой стадии турнира состоятся 25 и 26 апреля

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче