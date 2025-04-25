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Тьери Анри может возглавить клуб Бундеслиги

Мировой футбол
Новости
25 Апреля 2025 02:21
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Тьери Анри может возглавить клуб Бундеслиги

Чемпион мира и Европы по футболу Тьерри Анри может возобновить тренерскую карьеру.

Как сообщает İdman.biz, французские СМИ пишут о его возможном назначении главным тренером немецкого клуба «Лейпциг».

Сообщается, что клуб, входящий в проект Red Bull, уже провёл предварительные переговоры с Анри. Отмечается также, что глобальный директор компании Юрген Клопп одобрил этот вариант.

Отметим, что «Лейпциг» расстался с Марко Розе 30 марта. Ранее Анри работал главным тренером «Монако», «Монреаль Импакт», а также сборных Франции U-21 и олимпийской команды.

İdman.biz

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