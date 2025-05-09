Европейские гранды охотятся за турецким вундеркиндом

19-летний турецкий полузащитник Демир Эге Тикназ, находящийся в аренде в португальском «Риу Аве», оказался в центре трансферной гонки между клубами Бундеслиги и Серии А.

Как передаёт İdman.biz, португальский клуб намерен активировать пункт выкупа в размере 5 миллионов евро, чтобы затем выгодно перепродать талантливого игрока.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Риу Аве» уже принял решение выкупить Тикназа, чья игра в этом сезоне произвела фурор: два гола, две результативные передачи и множество впечатляющих выступлений. Внимание к нему проявляют топ-клубы из Германии и Италии, и в планах «Риу Аве» — удвоить инвестицию, продав футболиста за 10 миллионов евро и более.

Несмотря на тихий уход из «Бешикташа», Тикназ может войти в десятку самых дорогих продаж турецкого клуба — наряду с такими именами, как Дженк Тосун и Демба Ба.

İdman.biz