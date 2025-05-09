Стало известно, за какой клуб болеет новый Папа Римский

Ватикан получил не только нового духовного лидера, но и нового футбольного болельщика. Как сообщает агентство ANSA, избранный 8 мая Папа Римский Лев XIV, в миру — американский кардинал Роберт Прево, является давним поклонником футбола и поддерживает итальянский клуб «Рома».

Как передаёт İdman.biz, об этом рассказал священник Джузеппе Пагано, ссылаясь на слова понтифика.

Таким образом, Прево продолжает футбольную традицию Ватикана: его предшественник, Папа Франциск (Хорхе Марио Бергольо), также был большим любителем футбола и болел за аргентинский клуб «Сан-Лоренсо». Франциск ушёл из жизни 21 апреля после продолжительной болезни, связанной с осложнениями бронхита. За день до смерти он успел обратиться к верующим с пасхальным поздравлением.

Новый понтифик уже вызывает интерес не только в религиозных кругах, но и среди футбольных болельщиков, особенно в Риме.

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