Стало известно, где сборная Украины проведет свой первый матч в отборе на ЧМ-2026

Сборная Украины, соперник Азербайджана в отборочном этапе чемпионата мира по футболу 2026 года, проведёт свой первый матч турнира в Польше.

Как сообщает İdman.biz, украинцы примут сборную Франции 5 сентября, а точный город проведения матча станет известен в конце следующей недели.

Подопечные Сергея Реброва в июне примут участие в международном турнире в Торонто, где сыграют против команд Канады и Новой Зеландии.

Следующий матч Украина проведёт уже в рамках отборочного этапа — 9 сентября в гостях против сборной Азербайджана.

İdman.biz