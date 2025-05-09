Арда Гюлер: "Я непреднамеренно сделал из Роналду Майкла Джордана"

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер поделился необычной историей своего противостояния с Криштиану Роналду на Евро-2024, сравнив португальскую легенду с баскетбольным кумиром Майклом Джорданом в духе «Последнего танца», сообщает İdman.biz.

На групповом этапе турнира Турция встретилась с Португалией, и для Гюлера матч стал особенным — он с детства восхищался Роналду и мечтал не только сыграть против него, но и поговорить после игры, возможно, даже обменяться футболками. Однако планы пошли не по сценарию: Турция уступила, а Роналду, вдохновлённый критикой в СМИ перед матчем, провёл встречу в духе реваншистского Майкла Джордана, завершив игру без общения с соперниками.

Гюлер признался, что таким образом непреднамеренно стал триггером для Роналду, пробудив в нём дух победителя — как в знаменитом документальном фильме «Последний танец».

İdman.biz