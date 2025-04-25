Звезда "Ливерпуля" стал лучшим в Европе

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах проводит выдающийся сезон и стал лидером по количеству результативных действий среди всех футболистов в топ-15 лигах Европы. В текущем сезоне 32-летний египтянин набрал 45 очков по системе гол+пас в 32 матчах, оставив позади именитых конкурентов, сообщает İdman.biz.

Салах занимает первое место в рейтинге игроков старше 30 лет с наибольшим вкладом в результативность команд. Его ближайшими преследователями стали Гарри Кейн из «Баварии» (33 действия), Шердан Шакири из «Базеля» (31), Роберт Левандовски из «Барселоны» (27) и Крис Вуд из «Ноттингем Форест» (22).

Интересно, что Шакири стал единственным представителем клуба, не входящего в топ-5 европейских лиг, попавшим в пятёрку лучших.

Топ-5 игроков старше 30 лет по результативным действиям в сезоне-2024/25 (в топ-15 лигах Европы):

1. Мохамед Салах («Ливерпуль», 32 года) — 45

2. Гарри Кейн («Бавария», 31 год) — 33

3. Шердан Шакири («Базель», 33 года) — 31

4. Роберт Левандовски («Барселона», 36 лет) — 27

5. Крис Вуд («Ноттингем Форест», 33 года) — 22

Форма Салаха вновь подтверждает его статус одного из самых стабильных и продуктивных игроков европейского футбола, несмотря на возраст.

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