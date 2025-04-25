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Стало известно, в какой форме будет играть "Барса" в сезоне 2025/26: градиенты и золото - ФОТО

Мировой футбол
Новости
25 Апреля 2025 00:19
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Стало известно, в какой форме будет играть "Барса" в сезоне 2025/26: градиенты и золото - ФОТО

«Барселона» готовится представить новую коллекцию игровой формы на сезон 2025–2026 годов, разработанную в сотрудничестве с Nike. Болельщиков ждут сразу четыре комплекта: домашний, выездной, третий и вратарский, сообщает İdman.biz.

Домашняя форма останется верной традиционным цветам Blaugrana, но получит современное оформление — с градиентным переходом полос, придающим комплекту динамичный и свежий облик.

Выездная форма, по предварительной информации, будет вдохновлена темой «Mamba» и выполнена в смелом сочетании светло-золотого и фиолетового цветов — необычное и эффектное решение для каталонского клуба.

Особое внимание привлечёт третий комплект, получивший название «Bright Mango». Его дизайн отсылает к культовой линейке Nike Total 90 начала 2000-х. Вратарский комплект также будет выдержан в стиле Total 90.

Первые футболки — в частности, домашняя форма — поступят в продажу в июне 2025 года. За ними последуют выездная, третья и экипировка для вратарей. Цены пока не озвучены, но ожидается, что они будут сопоставимы с нынешними официальными комплектами.

Несмотря на слухи о возможном разрыве с Nike в 2024 году, американский производитель продолжит сотрудничество с «Барселоной», оставаясь официальным поставщиком формы клуба с 1998 года.

В следующем сезоне Роберт Левандовски, Ламин Ямал и их партнёры по команде будут выходить на поле в образах, объединяющих классику и инновации.

İdman.biz

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