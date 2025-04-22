Фанаты "Арсенала" требуют отказаться от спонсорства, рекламирующего страну

Группа болельщиков «Арсенала» под названием Gunners For Peace запустила кампанию против спонсорского соглашения клуба с Visit Rwanda, сообщает İdman.biz.

На фоне продолжающегося конфликта в Демократической Республике Конго активисты требуют расторгнуть договор, обвиняя власти Руанды в поддержке вооружённых группировок, причастных к массовым преступлениям.

Перед стадионом «Эмирейтс» был размещён рекламный щит с надписью Visit Tottenham, а также опубликовано сатирическое видео, высмеивающее текущее спонсорство. Фанаты также планируют раздавать повязки, которыми можно заклеить логотип Visit Rwanda на футболках клуба во время матча с «Кристал Пэлас».

«Арсенал — великий клуб, у нас есть принципы. Мы не хотим, чтобы клуб продавал душу за деньги и носил это на рукаве. Всё, что угодно — лучше, чем Visit Rwanda», — говорится в заявлении Gunners For Peace.

Представитель движения Джеймс Тёрнер добавил в интервью The Athletic: «Теперь, когда мы снова играем в Лиге чемпионов, спонсоры точно выстроятся в очередь. Мы хотим, чтобы руководство разорвало контракт уже к следующему сезону. Эту кампанию мы начали ради фанатов в Конго, которые отказываются носить футболку до тех пор, пока логотип Visit Rwanda не исчезнет».

Контракт с Visit Rwanda действует с 2018 года и был продлён в 2021-м. По данным The Athletic, он приносит «Арсеналу» около 10 миллионов фунтов в год.

İdman.biz