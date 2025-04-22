22 Апреля 2025
RU

"Рейнджерс" нацелился на Жозе Моуринью

Мировой футбол
Новости
22 Апреля 2025 02:01
2
"Рейнджерс" нацелился на Жозе Моуринью

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью может сменить команду уже следующим летом, передавая İdman.biz .

Как сообщает турецкая пресса, шотландский клуб «Рейнджерс», который выбил стамбульцев из Лиги Европы на стадию 1/8 финала, хочет видеть заместителя специалиста в правительстве своей команды в сезоне 2025/2026.

По информации TeamTalk, в конце сезона «Рейнджерс» расстанется с временным наставником Барри Фергюсоном и присматривается к посту главного тренера двух кандидатов — Жозе Моуринью и Стивена Джеррарда. В случае достижения соглашения с Моуринью клубу придется выплатить «Фенербахче» лицензию на расторжение контракта, действующего до 2026 года.

Отмечается, что сам Моуринью готов изменить предложение, если получит гарантии по трансферам. Кроме того, специалисты также связываются с национальными сборными Португалии и Бразилии.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Лацио" возмущен действиями Серии А после смерти Папы Римского
01:34
Мировой футбол

"Лацио" возмущен действиями Серии А после смерти Папы Римского

Римскому клубу придется повторно лететь в Геную
"Бетис" уверенно победил "Жирону"
01:12
Мировой футбол

"Бетис" уверенно победил "Жирону"

В Испании завершился 32-й тур национального первенства
"Ноттингем" обыграл на выезде "Тоттенхэм" - ВИДЕО
01:10
Мировой футбол

"Ноттингем" обыграл на выезде "Тоттенхэм" - ВИДЕО

Благодаря этой победе клуб вернулся на третье место в турнирной таблице
Стали известны два клуба, завоевавшие путевки в АПЛ
01:02
Мировой футбол

Стали известны два клуба, завоевавшие путевки в АПЛ

Третий участник высшего дивизиона определится по итогам стыковых матчей
В Германии гол азербайджанского футболиста вывел клуб в финал
00:28
Мировой футбол

В Германии гол азербайджанского футболиста вывел клуб в финал

Руфат Дадашов отличился в дополнительное время
"Галатасарай" продлит контракт с уругвайским полузащитником
21 Апреля 23:31
Мировой футбол

"Галатасарай" продлит контракт с уругвайским полузащитником

Стороны договорились о новом трехлетнем соглашении

Самое читаемое

Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА
19 Апреля 14:43
MMA

Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА

Саламов был болен раком и скончался сегодня
Махир Эмрели дважды забил за "Нюрнберг" - ВИДЕО
19 Апреля 16:58
Футбол

Махир Эмрели дважды забил за "Нюрнберг" - ВИДЕО

Форвард вышел в стартовом составе
Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана
19 Апреля 13:06
Мировой футбол

Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана

Серхио Рамос снова забил, но до рекорда ему еще далеко
Месси выбрал топ-10 самых перспективных футболистов мира
19 Апреля 09:00
Мировой футбол

Месси выбрал топ-10 самых перспективных футболистов мира

Он включил в этот список Ламина Ямаля, Кенана Йылдыза и других