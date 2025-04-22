"Рейнджерс" нацелился на Жозе Моуринью

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью может сменить команду уже следующим летом, передавая İdman.biz .

Как сообщает турецкая пресса, шотландский клуб «Рейнджерс», который выбил стамбульцев из Лиги Европы на стадию 1/8 финала, хочет видеть заместителя специалиста в правительстве своей команды в сезоне 2025/2026.

По информации TeamTalk, в конце сезона «Рейнджерс» расстанется с временным наставником Барри Фергюсоном и присматривается к посту главного тренера двух кандидатов — Жозе Моуринью и Стивена Джеррарда. В случае достижения соглашения с Моуринью клубу придется выплатить «Фенербахче» лицензию на расторжение контракта, действующего до 2026 года.

Отмечается, что сам Моуринью готов изменить предложение, если получит гарантии по трансферам. Кроме того, специалисты также связываются с национальными сборными Португалии и Бразилии.

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