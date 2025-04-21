Обнародован топ-20 претендентов на награду "Золотой мяч" 2025 года

Издание Goal опубликовало свежий список главных претендентов на награду «Золотой мяч» 2025 года. Лидером рейтинга стал бразильский вингер «Барселоны» Рафинья, который поднялся на первую строчку благодаря впечатляющим выступлениям в текущем сезоне.

В тройку лучших также вошли Усман Дембеле из ПСЖ и восходящая звезда каталонцев Ламин Ямаль. Среди других фаворитов — Лаутаро Мартинес («Интер»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем (оба — «Реал»), а также Роберт Левандовски и Педри.

Обладателем «Золотого мяча» в 2024 году стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония награждения прошла в Париже 28 октября. Имя нового лауреата будет объявлено осенью 2025 года.

В топ-20 основных претендентов входят:

1. Рафинья Рафаэл Диас Беллоли, «Барселона» (Испания);

2. Усман Дембеле, «ПСЖ» (Франция);

3. Ламин Ямаль, «Барселона» (Испания);

4. Лаутаро Мартинес, «Интер» (Италия);

5. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (Англия);

6. Роберт Левандовски, «Барселона» (Испания);

7. Педри, «Барселона» (Испания);

8. Деклан Райс, «Арсенал» (Англия);

9. Гарри Кейн, «Бавария» (Германия);

10. Килиан Мбаппе, «Реал» Мадрид (Испания);

11. Нуну Мендеш, «ПСЖ» (Франция);

12. Джуд Беллингем, «Реал» Мадрид (Испания);

13. Винисиус Жуниор, «Реал» Мадрид (Испания);

14. Витинья, «ПСЖ» (Франция);

15. Дезире Дуэ, «ПСЖ» (Франция);

16. Майкл Олисе, «Бавария» (Германия);

17. Александер Исак, «Ньюкасл Юнайтед» (Англия);

18. Букайо Сака, «Арсенал» (Англия);

19. Виктор Дьёкереш, «Спортинг» (Португалия);

20. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль» (Англия).

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