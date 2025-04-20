"Ливерпуль" нацелился на форварда сборной Камеруна, несмотря на новый контракт Салаха

Несмотря на продление контракта с Мохамедом Салахом, «Ливерпуль» активно ищет варианты усиления атакующей линии. Одним из приоритетных кандидатов стал нападающий «Брентфорда» и сборной Камеруна Брайан Мбеумо.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Sun, новый главный тренер «красных» Арне Слот получит летом до £200 млн на трансферы. В этом контексте Мбеумо, оцениваемый примерно в £50 млн, рассматривается как один из ключевых вариантов для обновления флангов. Камерунец, как и Салах, играет слева, но предпочитает действовать с правого края с рабочей левой ногой — это делает его подходящей альтернативой египтянину.

Напомним, что Салах недавно подписал новый двухлетний контракт на условиях £400 тыс. в неделю, что на £50 тыс. больше предыдущей зарплаты. Тем не менее «Ливерпуль» явно готов к трансформации состава.

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