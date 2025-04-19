"Эспаньол" догнал "Хетафе" в таблице, одержав победу, играя в меньшинстве

В матче 32-го тура чемпионата Испании «Эспаньол» на своем поле одержал минимальную победу над «Хетафе» — 1:0, передает İdman.biz.

Единственный гол в матче на 39-й минуте забил защитник Мараш Кумбулья.

Гости остались вдесятером после удаления Уче на 59-й минуте. Для нигерийского футболиста это уже второе удаление за последние три матча — ранее он был дисквалифицирован после встречи с «Осасуной».

Несмотря на численное преимущество, «Эспаньолу» пришлось выдержать серьезное давление со стороны «Хетафе» в концовке. Тем не менее хозяева сумели сохранить счет и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, сократив отставание от соперника до одного очка.

Ла Лига. 32-й тур.

18 апреля

«Эспаньол» — «Хетафе» — 1:0

Гол: Кумбулья, 39