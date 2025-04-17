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Игроки "Реала" признались после вылета ЛЧ: "У Анчелотти не было плана на матч"

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2025 23:50
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Игроки "Реала" признались после вылета ЛЧ: "У Анчелотти не было плана на матч"

После болезненного вылета из Лиги чемпионов от лондонского «Арсенала» (1:2) в ответной игре 1/4 финала, футболисты мадридского «Реала» покинули стадион «Сантьяго Бернабеу» с глубоким разочарованием и убеждённостью, что их главный тренер Карло Анчелотти не подготовил команду должным образом, сообщает İdman.biz со ссылкой на Relevo.

Источник отмечает, что игроки «сливочных» считают — на решающий матч итальянский наставник не предложил никакой внятной тактики, ограничившись лишь призывами к интенсивной игре и вере в собственные силы. Недоверие к тренеру достигло пика после финального свистка.

Президент клуба Флорентино Перес, как сообщается, провёл разговор с рядом ведущих футболистов, которые выразили обеспокоенность подходом Анчелотти к матчу с «Арсеналом». Несмотря на высокий уровень уважения к специалисту, внутри клуба растёт ощущение, что цикл итальянца в «Реале» близок к завершению.

İdman.biz

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