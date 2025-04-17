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Неймар досрочно в слезах завершил матч "Сантоса", получив очередную травму - ФОТО - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2025 09:19
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Неймар досрочно в слезах завершил матч "Сантоса", получив очередную травму - ФОТО - ВИДЕО

Нападающий бразильского «Сантоса» Неймар покинул поле во время игры с «Атлетико Минейро», проходившего в рамках четвертого тура чемпионата Бразилии (2:0), из-за травмы.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает ESPN.

По информации источника, у бразильца произошёл рецидив травмы левого бедра, которая беспокоила его в марте. Именно из-за этого повреждения игрок не был в составе национальной команды Бразилии во время отборочных матчей чемпионата мира со сборными Колумбии и Аргентины.

Отмечается, что футболист не смог самостоятельно уйти с поля. На кадрах из трансляции видно, что Неймар вытирает слёзы.

Напомним, «Сантос» одержал первую победу за четыре игры.

İdman.biz

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