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Звезда "Байера", дважды забивавший "Карабаху", сделал свой выбор

Мировой футбол
Новости
9 Мая 2025 21:12
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Звезда "Байера", дважды забивавший "Карабаху", сделал свой выбор

Звезда «Байера» Флориан Виртц принял принципиальное решение продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии», несмотря на интерес со стороны таких грандов, как «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». Однако переход 22-летнего полузащитника всё ещё остаётся под вопросом.

Как сообщает İdman.biz, Виртц уже достиг соглашения с «Баварией» и не собирается рассматривать предложения от других клубов. Немецкий плеймейкер, проводящий блестящий сезон за клуб и сборную, хочет покинуть зону комфорта и сделать следующий шаг в карьере. «Бавария» готова заплатить за него около 125 миллионов евро.

Однако руководство «Байера» не спешит расставаться со своей главной звездой и, более того, не хочет усиливать прямого конкурента по Бундеслиге. Контракт Виртца с «Байером» действует до 2027 года, и в случае срыва трансфера летом 2025 года игрок может остаться ещё на сезон и уйти за меньшую сумму в 2026-м.

Напомним, в прошлом сезоне «Карабах» и «Байер» четырежды встречались в рамках Лиги Европы — дважды в групповой стадии и столько же в плей-офф. Виртц в этих матчах дважды забил в ворота агдамского клуба.

İdman.biz

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