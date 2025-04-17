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УЕФА объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота "Арсенала" в матче с "Реалом"

Мировой футбол
Новости
17 Апреля 2025 00:19
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УЕФА объяснил, почему не был назначен пенальти в ворота "Арсенала" в матче с "Реалом"

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировал спорный эпизод, произошедший на 28-й минуте ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом» в Мадриде, сообщает İdman.biz.

Как сообщили в организации, главный арбитр Франсуа Летексье не назначил пенальти в ворота лондонцев, поскольку, по оценке судейской группы, Деклан Райс не нарушал правил.

На момент написания новости счет на «Сантьяго Бернабеу» — 0:0, а в первом матче в Лондоне «Арсенал» разгромил «Реал» со счетом 3:0. Тогда дважды отличился Деклан Райс со штрафных ударов, ещё один гол забил Микель Мерино.

İdman.biz

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