"Золотая молодежь": Родриго, Кубо и Камавинга

Объявлены футболисты, родившиеся в 21 веке и сыгравшие больше всего матчей.

Как сообщает İdman.biz, Родриго возглавляет список CIES.

Бразилец из мадридского «Реала» сыграл в 379 официальных матчах. Такефуса Кубо, игрок «Реал Сосьедад», принял участие в 326 матчах.

Эдуардо Камавинга сыграл в 317 встречах, Джуд Беллингем (оба — «Реал Мадрид») — в 308. Джейсон Найт, играющий за «Бристоль», замыкает пятерку лучших с 303 играми.

Отметим, что еще двое игроков достигли отметки в 300 матчей. Букайо Сака («Арсенал») и Юри Альберто («Коринтианс») сыграли в 302 поединках.

İdman.biz