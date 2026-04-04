"Бавария" рассматривает продление контракта с 40-летним Мануэлем Нойером

4 Апреля 2026 10:13
Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал будущее капитана команды Мануэля Нойера. Несмотря на солидный возраст вратаря, руководство клуба не исключает возможности дальнейшего сотрудничества, если обе стороны придут к соглашению.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, Эберль обозначил четкие критерии для пролонгации соглашения. При этом в клубе уже обсуждаются сценарии на случай завершения карьеры ветерана, включая возможную ставку на молодого Йонаса Урбига.

"Если Ману доволен, чувствует себя хорошо, готов играть и наши ожидания совпадают, я вполне могу представить продление контракта", — заявил функционер.

В текущем сезоне 2025/2026 Нойер провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Действующий контракт голкипера, рыночная стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в 4 миллиона евро (7,8 млн манатов), рассчитан до лета 2026 года.

