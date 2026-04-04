"Бавария" рассматривает продление контракта с 40-летним Мануэлем Нойером

Спортивный директор мюнхенской "Баварии" Макс Эберль прокомментировал будущее капитана команды Мануэля Нойера. Несмотря на солидный возраст вратаря, руководство клуба не исключает возможности дальнейшего сотрудничества, если обе стороны придут к соглашению.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо, Эберль обозначил четкие критерии для пролонгации соглашения. При этом в клубе уже обсуждаются сценарии на случай завершения карьеры ветерана, включая возможную ставку на молодого Йонаса Урбига.

"Если Ману доволен, чувствует себя хорошо, готов играть и наши ожидания совпадают, я вполне могу представить продление контракта", — заявил функционер.

В текущем сезоне 2025/2026 Нойер провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз отыграл на ноль. Действующий контракт голкипера, рыночная стоимость которого оценивается порталом Transfermarkt в 4 миллиона евро (7,8 млн манатов), рассчитан до лета 2026 года.