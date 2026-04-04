Неймар может пропустить ЧМ-2026: Анчелотти принял решение

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не планирует включать Неймара в заявку на чемпионат мира 2026 года.

Как передает İdman.Biz, по информации SporTV, нападающий "Сантоса" даже не входит в расширенный список игроков, которых рассматривает тренерский штаб "селесао".

Сообщается, что Анчелотти не понимает ажиотажа вокруг 34-летнего футболиста, несмотря на его прежние заслуги и статус одного из лидеров сборной в прошлом.

Таким образом, Неймар, вероятно, пропустит мундиаль, хотя ранее неоднократно заявлял о желании сыграть на турнире на закате карьеры.

Напомним, форвард принимал участие в чемпионатах мира 2014, 2018 и 2022 годов.

На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Бразилии сыграет с командами Марокко, Гаити и Шотландии.