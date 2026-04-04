Серия А: "Интер" и “Милан” против своих преследователей - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Италии стартует 31-й тур национального футбольного первенства.
Итальянская Серия А по футболу входит в решающую стадию и 31-й тур может стать одним из ключевых в финальном отрезке чемпионата.
Как передает İdman.Biz, миланский "Интер" продолжает возглавлять турнирную таблицу с 69 очками после 30 туров, а главный преследователь "Милан" отстает на шесть очков.
В то же время "Наполи" занимает третье место с 62, а дальше расположились "Комо" с 57 и дуэт "Ювентуса" с "Ромой", у которых по 54 балла. Поэтому сразу два главных матча тура напрямую затрагивают и чемпионскую гонку, и борьбу за Лигу чемпионов.
"Интер" - "Рома" (5 апреля)
Один из ключевых матчей тура пройдет в Милане, где лидер чемпионата примет "Рому". Для хозяев это шанс удержать, а возможно и увеличить отрыв от ближайших преследователей. Для римлян - возможность не отпустить зону Лиги чемпионов и одновременно ударить по амбициям фаворита в чемпионской гонке.
В текущем сезоне соперники уже встречались в первом круге, и тогда "Интер" выиграл в Риме со счетом 1:0. Победный мяч забил Бонни.
К матчу "Интер" подходит не в самом спокойном состоянии. Команда сыграла вничью два последних матча в чемпионате, из-за чего позволила "Милану" и "Наполи" немного сократить отставание. При этом Янн Бисссек получил повреждение, Лаутаро Мартинес восстанавливается после травмы и близок к возвращению.
У "Ромы" кадровый фон еще тяжелее. Команда в последних турах потеряла очки и подходит к выезду в Милан с рядом потерь. Ожидается отсутствие нескольких ключевых игроков атаки, поэтому дополнительная нагрузка ляжет на оставшихся футболистов группы нападения.
"Наполи" - "Милан" (6 апреля)
Еще один центральный матч тура пройдет на стадионе имени Диего Армандо Марадоны, где сойдутся вторая и третья команды чемпионата. Это игра, которая может напрямую повлиять на чемпионскую гонку: победитель сохранит реальные шансы догнать "Интер", а проигравший рискует отстать.
В нынешнем сезоне "Наполи" и "Милан" уже встречались дважды. В первом круге Серии А "Милан" дома победил 2:1, а затем "Наполи" взял реванш в Суперкубке Италии, выиграв 2:0. Таким образом, предстоящая встреча становится третьей частью их противостояния в сезоне.
По форме "Наполи" подходит к игре уверенно. Команда выдала серию побед в чемпионате и возвращается после паузы практически в оптимальном составе, так как все футболисты уже вернулись из сборных и тренируются в общей группе.
У "Милана" ситуация менее стабильная. Команда чередует победы с потерями очков. Тем не менее, пока отрыв от лидера не выглядит слишком большим и при удачном стечении обстоятельств интрига может сильно обострится.
Остальные матчи 31-го тура Серии А:
4 апреля
"Сассуоло" - "Кальяри"
"Верона" - "Фиорентина"
"Лацио" - "Парма"
5 апреля
"Кремонезе" - "Болонья"
"Пиза" - "Торино"
6 апреля
"Лечче" - "Аталанта"
"Удинезе" - "Комо"
"Ювентус" - "Дженоа"
Турнирная таблица Серии А перед 31-м туром:
1. "Интер" - 69
2. "Милан" - 63
3. "Наполи" - 62
4. "Комо" - 57
5. "Ювентус" - 54
6. "Рома" - 54
7. "Аталанта" - 50
8. "Лацио" - 43
9. "Болонья" - 42
10. "Сассуоло" - 39
11. "Удинезе" - 39
12. "Парма" - 34
13. "Дженоа" - 33
14. "Торино" - 33
15. "Кальяри" - 30
16. "Фиорентина" - 29
17. "Кремонезе" - 27
18. "Лечче" - 27
19. "Верона" - 18
20. "Пиза" - 18