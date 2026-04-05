"Арсенал" неожиданно проиграл "Саутгемптону" в Кубке Англии – ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО + ОБЗОР İDMAN.BİZ

Лидер АПЛ "Арсенал" на выезде уступил представителю Чемпионшипа "Саутгемптону" в 1/4 финала Кубка Англии — 1:2.

Счет на 35-й минуте открыл нападающий хозяев Росс Стюарт. Лондонцы отыгрались благодаря голу Виктора Дьекереша на 68-й минуте. Победу "Саутгемптону" принес Ши Чарльз, который забил на 85-й минуте.

"Саутгемптон" вышел в полуфинал Кубка Англии вслед за "Манчестер Сити" и "Челси".

"Арсенал" вылетел из турнира и лишился шансов на второй трофей за две недели — 22 марта "канониры" проиграли "Манчестер Сити" (0:2) в финале Кубка английской лиги.

22:10

"Челси" дома одержал разгромную победу над "Порт-Вейлом" в четвертьфинале Кубка Англии — 67:0.

По голу у лондонцев забили Йоррел Хато (2-я минута), Жоао Педро (25-я), Тосин Адарабиойо (57-я), Андрей Сантос (69-я), Эстеван (82-я) и Алехандро Гарначо (90+2-я, с пенальти). Еще один мяч в свои ворота отправил защитник гостей Джордан Лоуренс-Гэбриэл (42-я).

"Челси" вышел в полуфинал Кубка Англии. Ранее в эту стадию пробился "Манчестер Сити", который в четвертьфинале разгромил "Ливерпуль" (4:0).

17:57

"Манчестер Сити" уверенно обыграл "Ливерпуль" в матче Кубка Англии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Пепа Гвардиолы.

Героем матча стал Эрлинг Холанн, оформивший хет-трик. Норвежец отличился на 39-й минуте с пенальти, а также забил на 45+2-й и 57-й минутах. Еще один гол на счету Семеньо (50), который также отметился результативной передачей.

"Ливерпуль" имел шанс сократить отставание, однако Мохамед Салах не реализовал пенальти.

Таким образом, "Манчестер Сити" вышел в полуфинал турнира.

17:15

Кубок Англии: в ожидании сенсации от “Порт Вейла”, досрочный финал в Манчестере – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В текущие выходные определятся полуфиналисты второго по значимости футбольного турнира Англии

Как передает İdman.Biz, в выходные определятся все полуфиналисты турнира. На этой стадии сыграют "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", "Челси" и "Порт Вейл", "Саутгемптон" и "Арсенал", а также "Вест Хэм" и "Лидс".

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (4 апреля)

Первая афиша четвертьфиналов сразу получила статус большой классики. Команды встретятся на "Этихаде", и это будет уже третья очная игра в сезоне. Пока перевес на стороне "Сити": команда Пепа Гвардиолы выиграла у "Ливерпуля" оба матча в чемпионате, 3:0 дома и 2:1 на "Энфилде". На этом фоне кубковая встреча выглядит еще более принципиальной, тем более что у хозяев есть шанс выйти в полуфинал Кубка Англии в седьмой раз подряд.

Перед матчем Гвардиола отдельно подчеркнул, что именно "Ливерпуль" был для его команды главным соперником на протяжении последнего десятилетия. У гостей после паузы есть важная позитивная новость: Мохамед Салах готов к игре, тогда как Алиссон Бекер остается вне заявки из-за травмы.

"Челси" - "Порт Вейл" (4 апреля)

Матч на "Стэмфорд Бридж" выглядит самым неравным по статусу, но именно он несет в себе самую романтичную линию этой стадии. "Челси" примет "Порт Вейл", и для клуба из Бурслема это уже историческое событие. "Порт Вейл" является единственным представителем Лиги 1 (третий дивизион Англии) в четвертьфинале, а до этой стадии команда не доходила с 1954 года. Более того, ее лучшим достижением в Кубке Англии остается выход в полуфинал в сезоне 1953/54. Тогда "Вейл" выиграл свой единственный предыдущий четвертьфинал, победив в Лондоне "Лейтон Ориент" со счетом 1:0.

Отдельного внимания заслуживает и путь "Порт Вейла" в нынешнем турнире. Команда Джона Брэди начала с победы 5:1 над "Мэлдоном энд Типтри", а затем выдала четыре подряд победы со счетом 1:0. По ходу этого отрезка были обыграны "Бристоль Роверс", "Флитвуд Таун", "Бристоль Сити" и "Сандерленд". Примечательно, что после пропущенного мяча в первом раунде "Порт Вейл" больше не пропускал на пути к четвертьфиналу. При этом в Лиге 1 клуб идет последним и находится в тяжелом положении в борьбе за выживание, так что Кубок Англии стал для него настоящей сказкой на фоне сложного сезона в чемпионате.

У "Челси" своя мотивация. Лондонцы вышли в четвертьфинал после драматичной победы над "Рексемом" 4:2 в дополнительное время, а главный тренер Лиам Розениор перед игрой подчеркнул, что команда по-прежнему нацелена завершить сезон с трофеем.

"Саутгемптон" - "Арсенал" (4 апреля)

Еще один четвертьфинал пройдет на "Сент-Мэрис", где "Саутгемптон" примет "Арсенал". Для хозяев это шанс оказаться в одном шаге от нового похода на "Уэмбли", а для команды Микеля Артеты - возможность сохранить борьбу сразу на нескольких фронтах.

Хозяева пробились в эту стадию после победы над "Фулхэмом" со счетом 1:0, а "Арсенал" в пятом раунде обыграл "Мансфилд" 2:1. После международной паузы у "Саутгемптона" есть хорошие новости по составу: часть игроков вернулась к тренировкам, хотя есть и кадровые потери. У "Арсенала" ситуация более сложная, команда подходит к матчу с рядом травмированных футболистов, что может повлиять на выбор состава.

"Вест Хэм" - "Лидс" (5 апреля)

Закроет четвертьфинальную программу матч в Лондоне, где "Вест Хэм" примет "Лидс". В текущем сезоне команды уже встречались в Премьер-лиге, и тогда "Лидс" дома обыграл лондонцев со счетом 2:1. Теперь у "Вест Хэма" будет возможность взять реванш уже в кубковом формате.

"Вест Хэм" вышел в четвертьфинал через тяжелые матчи и подходит к игре с желанием продолжить борьбу за трофей. "Лидс" же проводит один из своих лучших кубковых сезонов за долгие годы и постарается воспользоваться шансом выйти в полуфинал. Команда уверенно прошла предыдущий раунд и подходит к встрече с хорошим настроем.