В Азербайджане стартовал соцпроект для спортсменов с особыми потребностями

В Азербайджане начаты тренировки по плаванию для спортсменов с особыми потребностями.
Как сообщает İdman.Biz, занятия организованы в рамках меморандума между Федерацией плавания Азербайджана и Специальным олимпийским комитетом.
Тренировки проходят под руководством Эльвина Гусейнова. Для участников выделен бассейн, а также назначен профессиональный тренер со стороны федерации.
В занятиях принимают участие спортсмены соответствующей категории, для которых предусмотрены регулярные тренировки и специальные условия.
Советник Федерации плавания Рашад Абдуррахманов и советник председателя Специального олимпийского комитета Мурад Гашимов ответили на вопросы СМИ.
В ходе обсуждений стороны отметили важность развития инклюзивной спортивной среды, расширения участия спортсменов в тренировочном процессе и укрепления механизмов поддержки в этом направлении.
Также подчеркнуто, что проведение тренировок накануне Всемирного дня распространения информации об аутизме придает проекту дополнительное значение.