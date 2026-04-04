В Азербайджане стартовал соцпроект для спортсменов с особыми потребностями

В Азербайджане начаты тренировки по плаванию для спортсменов с особыми потребностями.

Как сообщает İdman.Biz, занятия организованы в рамках меморандума между Федерацией плавания Азербайджана и Специальным олимпийским комитетом.

Тренировки проходят под руководством Эльвина Гусейнова. Для участников выделен бассейн, а также назначен профессиональный тренер со стороны федерации.

В занятиях принимают участие спортсмены соответствующей категории, для которых предусмотрены регулярные тренировки и специальные условия.

Советник Федерации плавания Рашад Абдуррахманов и советник председателя Специального олимпийского комитета Мурад Гашимов ответили на вопросы СМИ.

В ходе обсуждений стороны отметили важность развития инклюзивной спортивной среды, расширения участия спортсменов в тренировочном процессе и укрепления механизмов поддержки в этом направлении.

Также подчеркнуто, что проведение тренировок накануне Всемирного дня распространения информации об аутизме придает проекту дополнительное значение.