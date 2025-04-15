15 Апреля 2025
RU

Анчелотти перед матчем 1/4 финала ЛЧ признался, что является фанатом английского клуба

Мировой футбол
Новости
15 Апреля 2025 20:28
22
Анчелотти перед матчем 1/4 финала ЛЧ признался, что является фанатом английского клуба

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что когда-то мечтал возглавить «Ливерпуль», сообщает İdman.biz.

В интервью швейцарскому каналу RSI он рассказал, что после увольнения Брендана Роджерса в 2015 году вел переговоры с «красными», однако клуб выбрал Юргена Клоппа, а сам Анчелотти вскоре принял предложение «Баварии».

Позже он всё же оказался в Мерсисайде, но на противоположной стороне — в 2019 году возглавил «Эвертон». По словам итальянца, соперничество с «Ливерпулем» настолько его захватило, что он стал настоящим фанатом «ирисок».

Также Анчелотти сообщил, что недавно отказался от предложения возглавить сборную Италии.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

ШАНС "Реала" на реванш
16:18
Мировой футбол

ШАНС "Реала" на реванш

IFFHS установил, что представитель Мадрида сталкивался с подобной ситуацией уже шесть раз
"В тот момент у многих встал комок в горле". Забытый тандем тренеров "Барсы" и "Боруссии"
14:22
Мировой футбол

"В тот момент у многих встал комок в горле". Забытый тандем тренеров "Барсы" и "Боруссии"

Превью матча "Боруссия Дортмунд" - "Барселона"
Лига чемпионов: "Барселона" сыграет в Германии, ПСЖ - в Англии
09:33
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Барселона" сыграет в Германии, ПСЖ - в Англии

Ответные матчи завершатся 16 апреля
Неймар остался без главного тренера
09:19
Мировой футбол

Неймар остался без главного тренера

Отставка наставника произошла в день 113-летия клуба
Стал известен возможный новый клуб звезды "Реала" Винисиуса Жуниора
09:00
Мировой футбол

Стал известен возможный новый клуб звезды "Реала" Винисиуса Жуниора

Контакты между футболистом и представителями Про-Лиги Саудовской Аравии всё ещё остаются активными
Анчелотти провел экстренное совещание: больше всех досталось звездам "Реала"
02:10
Мировой футбол

Анчелотти провел экстренное совещание: больше всех досталось звездам "Реала"

Итальянец настраивает подопечных на реванш с "Арсеналом"

Самое читаемое

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Апреля 16:05
Дзюдо

56 медалей на европейском татами - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

После обретения независимости в 1991 году дзюдоисты нашей страны начали участвовать в чемпионатах Европы
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе
"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?
14 Апреля 16:22
Азербайджанский футбол

"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Это форварды, выступающие в Турции, Испании, Нидерландах, Польше, Бельгии, Бразилии, Аргентине и Франции
Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО
12 Апреля 23:14
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли взял серебро, Аббасов - бронзу, еще трое вышли в финал - ОБНОВЛЕНО

В шестой день соревнований на ковер вышли борцы греко-римского стиля