Анчелотти перед матчем 1/4 финала ЛЧ признался, что является фанатом английского клуба

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти признался, что когда-то мечтал возглавить «Ливерпуль», сообщает İdman.biz.

В интервью швейцарскому каналу RSI он рассказал, что после увольнения Брендана Роджерса в 2015 году вел переговоры с «красными», однако клуб выбрал Юргена Клоппа, а сам Анчелотти вскоре принял предложение «Баварии».

Позже он всё же оказался в Мерсисайде, но на противоположной стороне — в 2019 году возглавил «Эвертон». По словам итальянца, соперничество с «Ливерпулем» настолько его захватило, что он стал настоящим фанатом «ирисок».

Также Анчелотти сообщил, что недавно отказался от предложения возглавить сборную Италии.

İdman.biz