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Анчелотти провел экстренное совещание: больше всех досталось звездам "Реала"

Мировой футбол
Новости
15 Апреля 2025 02:10
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Анчелотти провел экстренное совещание: больше всех досталось звездам "Реала"

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провел экстренное совещание с игроками после разгромного поражения от «Арсенала» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов, сообщает İdman.biz.

По информации испанских СМИ, итальянец был крайне резок в высказываниях, повысил голос и ясно дал понять, что от команды требуется полная самоотдача и дисциплина.

Особенно досталось лидерам команды, включая Килиана Мбаппе, который в первом матче остался в тени. Анчелотти призвал коллектив к ремонтаде — историческому камбэку, напомнив о важности предстоящей встречи на «Сантьяго Бернабеу».

Сезон складывается непросто: в Ла Лиге «Реал» отстаёт от «Барселоны» на четыре очка, а поражение в Лиге чемпионов может поставить крест на амбициях клуба. Однако впереди у «сливочных» ещё и финал Кубка Испании — также против «Барсы», где Анчелотти надеется спасти сезон.

İdman.biz

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