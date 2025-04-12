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Моуринью: "Даже в 45 лет мы победили бы нынешний нынешний "Челси"

Мировой футбол
Новости
12 Апреля 2025 18:55
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Моуринью: "Даже в 45 лет мы победили бы нынешний нынешний "Челси"

Жозе Моуринью поделился забавным сообщением от одного из своих бывших игроков из состава «Челси» образца сезона 2004/05, сообщает İdman.biz.

По словам португальского тренера, футболист заявил, что даже нынешняя команда из ветеранов в возрасте около 45 лет могла бы обыграть «синих» под руководством Энцо Марески.

Моуринью раскрыл этот диалог во время интервью вместе с Джоном Терри и Фрэнком Лэмпардом, приуроченного к 20-летию первого чемпионства «Челси» в Премьер-лиге.

Тогдашняя команда пропустила лишь 15 голов за сезон и набрала рекордные 95 очков.

«Мы все еще команда», — подчеркнул Моуринью с присущей ему уверенностью.

İdman.biz

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