Легендарный английский футболист Дэвид Бекхэм подшутил над своей женой Викторией после того, как она не выразила эмоций во время матча «Интер Майами», вдохновленного Лионелем Месси, несмотря на захватывающую победу своей команды.

Как передает İdman.biz, в игре против «Лос-Анджелес ФК» команда Бекхэма одержала победу со счетом 3:1, продвигаясь в полуфинал Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В то время как Дэвид бурно праздновал на боковой линии, его жена, бывшая участница Spice Girls, едва ли улыбнулась.

Бекхэм шутливо написал в соцсетях:

«Говорят, моя жена не увлекается футболом. Как они могут?! Эмоции были на высоте, и я знаю, что она на самом деле это любит! Всегда рядом со мной».

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