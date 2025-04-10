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ФИФА назвала матчи клубного чемпионата мира, на которые продано больше всего билетов

Мировой футбол
Новости
10 Апреля 2025 20:43
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ФИФА назвала матчи клубного чемпионата мира, на которые продано больше всего билетов

ФИФА опубликовала список матчей клубного чемпионата мира, на которые было продано наибольшее количество билетов. Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США и станет первым в истории, который пройдёт в новом формате с участием 32 команд.

Как передает İdman.biz, наибольший интерес среди болельщиков вызвали следующие встречи группового этапа:

- «Бока Хуниорс» — «Бавария»
- «Бока Хуниорс» — «Бенфика»
- «Фламенго» — «Челси»
- «Реал» — «Аль-Хиляль»
- «Зальцбург» — «Реал»

Команды будут разделены на восемь групп, по две лучшие из каждой выйдут в плей-офф. Финал состоится 13 июля на стадионе «МетЛайф» в Нью-Джерси. Призовой фонд турнира превысит $1 млрд.

İdman.biz

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